شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: ارتفاع عدد وفيات «كورونا» إلى 169 والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الصين، اليوم الخميس، إلى 169 شخصا.

وذكرت لجنة الصحة في إقليم هوبي الصيني، مركز تفشي الفيروس، أن عدد الوفيات بسبب الفيروس في الإقليم ارتفع إلى 162 شخصا حتى 29 يناير.

وأضافت أنه تم رصد 1032 حالة إصابة أخرى بفيروس كورونا في هوبي ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة في الإقليم إلى 4586.

وتجلي حكومات أجنبية رعاياها من المنطقة مع ارتفاع عدد الوفيات، وعبرت منظمة الصحة العالمية عن "قلقها البالغ" من انتقال الفيروس بين البشر في ثلاث دول أخرى.