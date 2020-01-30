شكرا لقرائتكم خبر عن جنود ودبابات تركية تصل إلى ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

نزل جنود أتراك، فجر الأربعاء، في ميناء طرابلس، بعدما وصلوا على متن بارجتين حربيتين تركيتين، في سابقة من نوعها منذ بدء تركيا إرسال جنود ومرتزقة لدعم قوات حكومة «الوفاق» في معارك طرابلس.

من جانبه اتهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تركيا بالإخلال بالتعهدات التي قطعتها على نفسها خلال مؤتمر برلين الذي عُقد في 19 يناير الجاري، لتسوية الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن بلاده رصدت خلال الأيام الماضية سفنا تنقل مرتزقة سوريين إلى ليبيا.

» جنود ودبابات

ورافقت البارجتين الحربيتين التركيتين سفينة شحن أنزلت دبابات وشاحنات عسكرية، وذلك لأول مرة منذ إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان عزمه دعم «الوفاق»، رغم تعهداته في «مؤتمر برلين».

«البارجتان تحملان اسمي «غازي عنتاب» و«قيديز»، وقد تكفّلت كل من ميليشيا الردع والنواصي بتأمين وصولهما إلى ميناء طرابس، بحسب «العربية نت».

وجرى نقل العتاد والذخائر إلى قاعدة معيتيقة الجوية وسط العاصمة الليبية طرابلس.

وما زال انتقال المقاتلين السوريين للحرب في ليبيا مستمرا، وتخطى عدد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية الـ1750 مرتزقاً.

في سياق متصل، خصص فائز السراج مبلغ مليار دينار ليبي (800 مليون دولار) من ميزانية الدولة الليبية لعام 2020، للصرف على «وزارة الدفاع والمجهود الحربي في طرابلس»، في إشارة لاستمرار ضخ الأموال على الميليشيات، وجلب أسلحة وذخائر من تركيا بهذه المبالغ الضخمة.

» ماكرون يؤكد

واتهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تركيا بالإخلال بتعهداتها خلال مؤتمر برلين.

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وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس في باريس الأربعاء: إن تركيا أخلت بتعهداتها التي قطعتها على نفسها خلال مؤتمر برلين، مضيفا: خلال الأيام الأخيرة رصدنا سفنا تركية تحمل مرتزقة سوريين وصلوا إلى ليبيا.

وتابع ماكرون: «فرنسا تدعم اليونان وقبرص في سيادتهما على حدودهما البحرية، وندين من جديد الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية».

» مخطط تدميري

إلى ذلك، قال السياسي الليبي رضوان الفيتوري لـ ”الخليج 365”: إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعهد في مؤتمر «برلين»، بعدم التدخل في ليبيا أو إرسال قوات أو مرتزقة لكنه يواصل مخططه التدميري في ليبيا بالزج بمقاتلين سوريين للقتال وقد تخطى عددهم 1500.

وانتقد رضوان نهب حكومة الوفاق خيرات الليبيين، مشددا على أن السراج خصص 800 مليون دولار من ميزانية الدولة الليبية للعام الجاري 2020، لجلب أسلحة وذخائر من تركيا للميليشيات والجماعات الإرهابية والمتطرفة التي تدعم حكومته.

وأكد الفيتوري أن المخابرات التركية وجماعة الإخوان الإرهابية وراء تعقيد الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن كافة التقارير الدولية ومقاطع الفيديو المسربة من طرابلس تؤكد أن الإرهابيين الذين يحاربون الجيش الوطني الليبي ينفذون مشروع أردوغان التخريبي في المنطقة.

وأوضح أن من أخطر المرتزقة مهدي الحاراتي الإيرلندي الجنسية والمسؤول عن جلب العناصر الإرهابية السورية إلى ليبيا، وله علاقات قوية مع المخابرات التركية ونظام أردوغان.

» أدلة دامغة

وفي السياق، قال الباحث بالشؤون الليبية محمد الشريف: إن مقطع الفيديو الذي يظهر المرتزقة السوريين وهم يحتفلون بتقاضيهم مرتباتهم بالدولار والدينار الليبي، يعتبر ردا حاسما على النظام التركي الذي ينفي تورطه بإرسال المرتزقة، مطالبا المجتمع الدولي بتوثيق هذه الاعترافات لإدانة أردوغان ومحاكمته.

على الصعيد ذاته، كشفت مصادر رسمية ليبية عن وصول 40 ضابطا تركيا على متن طائرة الخطوط الأفريقية إلى مصراتة، بعدما بات الجيش الوطني الليبي قريبا من طرد المجموعات المسلحة في المدينة.