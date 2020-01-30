شكرا لقرائتكم خبر عن «ذي هيل» تدعو إلى عدم الانخداع بالسيناتور الديمقراطي ساندرز والان نبدء بالتفاصيل

دعت صحيفة «ذي هيل» الأمريكية إلى عدم الانخداع بالسيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز، الذي يسعى للفوز بترشيح حزبه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وبحسب مقال لـ «ماديسون جيسيوتو»، فإنه لا ينبغي لأحد أن ينخدع برسالته بأنه سيغير واشنطن.

وقال الكاتب: «إنه جزء من المشكلة مثله مثل أي من زملائه المرشحين الديمقراطيين للرئاسة. هؤلاء السياسيون يسعون لحماية المستنقع في مواجهة الرئيس دونالد ترامب، الذي يمثل بوضوح تهديدا حقيقيا للابتزاز الذي أقاموه في قاعات السلطة».

» ثقافة الفساد

«ساندرز، الاشتراكي الذي دعا إلى ثورة سياسية، لا يختلف، إنه يحمي أصدقاءه المطلعين في الداخل بينما يستفيد من ثقافة الفساد والجشع التي سادت منذ وقت طويل في عاصمتنا»، بحسب الكاتب.

وتابع: «كما يوضح بيتر شويزر في كتابه، استخدام ساندرز مكاتبه العامة لسحب ملايين الدولارات من دافعي الضرائب لعائلته وأصدقائه على مدى العقود الثلاثة الماضية، بما في ذلك أكثر من 80 مليون دولار في مدفوعات لشراء شركة إعلامية مملوكة من قبل اثنين من أصدقاء زوجته».

وأردف: «هناك أيضا حالة كلية بيرلينجتون، التي اضطرت إلى الإغلاق نتيجة لسوء إدارة زوجته، التي حصلت كرئيسة للكلية على قروض باهظة بناء على التزامات المانحين المتضخمة».

وأضاف: «يقترح البعض أن ساندرز ربما يكون قد استخدم نفوذه للضغط على البنك للموافقة على القرض على الرغم من التضارب في الوثائق المالية. بينما أغلقت الحكومة الفيدرالية تحقيقها في هذا الأمر، فإنها لم تعف أيًا من ساندرز أو زوجته في التعاملات».

» عملية احتيال

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«حتى هيلاري كلينتون، ملكة المستنقعات، تعتقد أن هجومه ضد الفساد هو عملية احتيال» بحسب الكاتب.

ونقل الكاتب عن هيلاري قولها: «لقد كان سياسيا محترفا. أشعر بالضيق لدرجة أن الناس علقوا بذلك المستنقع».

واستطرد: «بيرني منغمس في المستنقع لدرجة أنه لا يستطيع حتى أن يناقش تعاملات منافسه الرئيسي جو بايدن. غازل نائب الرئيس السابق شركات ديلاوير للبطاقات الائتمانية عندما كان في مجلس الشيوخ، وقاد تشريع الإفلاس الذي يحمي الشركات المفترسة على حساب المواطنين الأمريكيين».

وزاد: «نعلم بالفعل عن جهوده لحماية ابنه من التحقيق في الفساد في أوكرانيا، كل ذلك بفضل الحملة الديمقراطية للإطاحة بترامب من منصبه من خلال العزل».

وتابع: «لكن ساندرز لا يزال يرفض استدعاء بايدن بالاسم. بدلا من ذلك، يصر على أن بايدن ليس فاسدا. لذلك، حتى لو كان ساندرز يحاول تجنب الظهور بمظهر انتقادي للغاية لمرشح رئاسي ديمقراطي، فإن خجله يوضح أنه لا يمكن الاعتماد عليه في مواجهة الفساد من البيت الأبيض. الأمة تستحق من هو أفضل».

» إعادة السلطة

«في الواقع، تعهد ترامب بإنهاء صفقات واشنطن وإعادة السلطة إلى الشعب الأمريكي. على الرغم من كل المعارضة القوية من المؤسسة السياسية، فقد أحرز تقدما كبيرا نحو تحقيق هذا الهدف» كما يوضح كاتب المقال.

وأكد: «ليس من قبيل الصدفة أن يكون أحد أول أفعاله بعد توليه منصبه هو إقالة جيمس كومي، الذي أصبح الآن موضوع تحقيق آخر في تسريباته لمعلومات سرية لتعزيز مصالحه الخاصة».

واختتم الكاتب حديثه بالقول: «يريد ساندرز من الناخبين أن ينظروا إليه على أنه شخص غريب سيحدث ثورة في واشنطن، لكنه لا يختلف عن أي من السياسيين المحترفين الآخرين الذين ينافسون على خوض الانتخابات ضد رئيسنا في الانتخابات التي ستُجرى هذا الخريف. المصلح الحقيقي الوحيد الذي يجري في السباق هو ترامب».