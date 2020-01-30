ارتفاع ضحايا كورونا بالصين إلى 169 حالة وفاة وألف إصابة جديدة

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وكالاتالخميس 2020/1/30 03:49 ص بتوقيت أبوظبي
تزايد وفيات كورونا الجديد في الصين
ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا الجديد في الصين، الخميس، إلى 169 حالة وفاة مع تسجيل أكثر من ألف إصابة جديدة.
وبحسب السلطات الصينية، سجلت 37 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا الجديد في مقاطعة هوبي وسط الصين، بؤرة تفشي هذا الفيروس التنفسي المميت، ما رفع عدد الوفيات إلى 169 قتيلا جراء هذا الوباء المنتشر في البلاد.
كما سجلت 1032 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس في المقاطعة نفسها، وفق السلطات.
وذكرت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس كورونا الجديد في وسط الصين لا يمثل مشكلة صحية عالمية طارئة، ويظل أزمة محلية.
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