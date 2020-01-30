جعجع إتصل بعباس وأكد تضامنه معه: صفقة القرن ولدت ميتة

أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ دعمه للقيادة الفلسطينية.وفي ​اتصال​ هاتفي بالرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​، أجراه أمس، أعرب جعجع عن "تضامنه وتضامن الحزب مع الأخوة الفلسطنيين في موقفهم من ​صفقة القرن​"، مؤكدا أن "لا مكان في التاريخ لخطط أو أقتراحات أو أمور غير منطقية، لقد اعتبرنا منذ البداية ان صفقة القرن ولدت ميتة و الآن تأكدنا من ذلك"، وشدد جعجع على "ضرورة حصول ​الشعب الفلسطيني​ على حقوقه المشروعة بقيام دولته المستقلة وعاصمتها ​القدس​".

من جهته، شكر عباس رئيس حزب "القوات اللبنانية" على أتصاله وتعاطفه، مؤكدا أن "الشعب الفلسطيني باقٍ على موقفه لانه صاحب حق ولن تثنيه عن عزمه لا صعوبات ولا مشقات ولا ضغوطات". كما شكر الرئيس عباس اللبنانيين جميعاً على تعاطفهم الشامل مع الشعب الفلسطيني.