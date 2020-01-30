سلطات روسيا تحد من حركة السكك الحديدية مع الصين بسبب فيروس كورونا

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي ​تاتيانا جوليكوفا​ أن "​روسيا​ ستحد من حركة خطوط ​السكك الحديدية​ من وإلى ​الصين​ بسبب تفشي ​فيروس كورونا​". وأوضحت جوليكوفا في نهاية اجتماع المقر التشغيلي للتحكم ومنع دخول وانتشار فيروس كورونا الجديد "بقرار من مقر العمليات، نقيّد حركة السكك الحديدية اعتبارا من صباح الجمعة 31 كانون الثاني، وستبقى وجهة وأحدة فقط للقطارات تقوم بتسيير رحلاتها من ​موسكو​ إلى بكين وبالعكس".

ولفتت الى أنه "سيتم اتخإذ قرار بشأن نظام الرحلات الجوية إلى الصين في موعد لا يتجأوز يوم الجمعة".

وأكدت أنه "لقد اتفقنا على أنه في غضون يومين ستقوم وزارة النقل و​وزارة الخارجية​ بتقييم الوضع بحسب عدد مواطنينا العائدين إلى روسيا".

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