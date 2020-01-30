وصلت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد، إلى محافظة مطروح، بعد إنهاء زيارتها إلى الإسكندرية للمرور على وحدات الحجر الصحى بالمطارات والمنافذ البحرية والبرية.
وأكدت محافظة مطروح عدم وجود أي حالات اشتباه بفيروس كورونا الجديد في المحافظة، بعد تردد شائعة للاشتباه في حالة إصابة بالوباء في نطاق المحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات المصرية تنفي الاشتباه بإصابة مواطن بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.