السلطات المصرية تنفي الاشتباه بإصابة مواطن بفيروس كورونا

وصلت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد، إلى محافظة مطروح، بعد إنهاء زيارتها إلى الإسكندرية للمرور على وحدات الحجر الصحى بالمطارات والمنافذ البحرية والبرية.

وأكدت محافظة مطروح عدم وجود أي حالات اشتباه ب​فيروس كورونا​ الجديد في المحافظة، بعد تردد شائعة للاشتباه في حالة إصابة بالوباء في نطاق المحافظة.