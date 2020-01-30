أكد وزير الدفاع الإسرائيلي ​نفتالي بينيت​ في تصريح له على احد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ تعليقا على تصريح وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​، بشأن ​صفقة القرن​ أن "بلاده لا تأخذ دروس الأخلاق من دولة ترعى ​الإرهاب​، وتقتل بشكل جماعي، وتعدم المثليين، وتحظر ​وسائل التواصل الاجتماعي​". وأرفق وزير الدفاع الإسرائيلي تصريحه بتصريح ظريف، الخاص بنشر خريطة ل​فلسطين​، مقابل خريطة ​جنوب أفريقيا​. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير دفاع اسرائيل ردا على ظريف: لا نأخذ دروس الأخلاق من دولة ترعى الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.