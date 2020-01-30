البنتاغون: مقتل طيارين اثنين إثر تحطم الطائرة العسكرية وسط أفغانستان قبل يومين

أعلنت ​وزارة الدفاع الأميركية​ "​البنتاغون​" عن "مقتل طيارين اثنين إثر تحطم الطائرة العسكرية في ​ولاية غزني​ وسط ​أفغانستان​ قبل يومين". وفي وقت سابق أكد المتحدث باسم القوات الأميركية بأفغانستان العقيد سوني ليغيت تحطم الطائرة -وهي من طراز بومباردييه E-11A- بولاية غزني التي تقع معظمها تحت سيطرة طالبان. وأضاف العقيد أن أسباب الحادث ما تزال قيد التحقيق، لكنه أكد إنه لا توجد مؤشرات على أنه كان ناجما عن نيران معادية.

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