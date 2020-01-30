البيت الأبيض يمنع بولتون من نشر معلومات سرية في كتابه الجديد

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واشنطن: قال البيت الأبيض في رسالة لمحاميه اطلعت فرانس برس عليها الأربعاء إن من غير المسموح لمستشار الأمن القومي السابق جون بولتون نشر كتاب لأنه يحتوي بشكله الحالي، على معلومات سرية.

وقال مجلس الأمن القومي الأميركي بعد اطلاعه على مسودة الكتاب - وهو إجراء يطبق على كافة الكتب التي ينشرها موظفون سابقون في البيت الأبيض - إنها تحتوي على "معلومات سرية" بعضها مصنف "سري للغاية" و"يمكن أن يتسبب في أضرار استثنائية خطرة بالامن القومي".

وأضاف أن "المسودة لا يمكن أن تنشر دون حذف هذه المعلومات السرية".

ويكشف بولتون في كتابه خصوصا محادثة يمكن ان تضر بالرئيس دونالد ترمب الذي يواجه حاليا محاكمة لعزله في مجلس الشيوخ بتهمة اساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

وبحسب بولتون فان ترمب قال له في آب/اغسطس 2019 أنه لا يريد الافراج عن مساعدة عسكرية لاوكرانيا طالما لم تحقق سلطات كييف حول النائب السابق للرئيس الديمقراطي جو بايدن الاوفر حظا لمنافسته في الانتخابات الرئاسية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

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ويتهم الديمقراطيون ترمب بأنه استخدم وسائل الدولة لمحاولة ضرب مصداقية منافس محتمل ما يشكل انتهاكا للدستور.

لكن الرئاسة ترى ان قرارات ترمب تندرج في اطار مكافحة الفساد في اوكرانيا.

وانتقد ترمب بشدة الاربعاء بولتون الذي أقاله في ايلول/سبتمبر، واعتبر في تغريدة ان مستشاره السابق للامن القومي "أقيل لاني لو استمعت الى نصائحه، لكنا نخوض الحرب العالمية السادسة".

واضاف "لقد رحل وعلى الفور ألف كتابا مغالطاً وكله شر".