شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الصحة تُدرج مستشفى طلخا المركزى ضمن خطتها بعد ثلاث سنوات تطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب بسام فليفل، إن وزارة الصحة أدرجت مستشفى طلخا المركزى بمحافظة الدقهلية، على خطتها للعام الجارى، باعتماد مالى بقيمة 45 مليون جنيه، مرحلة ثانية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى بنفس القيمة المالية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الأعمال خلال عام، لتدخل المستشفى الخدمة مرة أخرى بعد فترة احلال وتجديد دامت لما يقرب من ثلاث سنوات، وهى المدة التى تم العمل فيها على تطوير المستشفى منذ بد الأعمال وحتى الآن.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن توقف المستشفى عن العمل انعكس على المنطقة، وعلى الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل عام، خاصة وأن المستشفى تقدم الخدمة الطبية لعدد كبير من المواطنين، وتوقفها على العمل خلال الثلاث سنوات السابقة انعكس على المنطقة، وأثر بالسلب على المنظومة الصحية، التي تشهد اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة.

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ولفت عضو البرلمان، إلى أنه بمجرد الانتهاء من المرحلة الثانية سيتم مد المستشفى بكافة الأجهزة والمعدات اللازمة للعمل، وستكون إضافة للمنظومة الصحية بالمحافظة، وسيتم تزويدها بكافة المعدات الطبية، وجميع التخصصات، مشددا على أهمية توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير المستشفيات على مستوى الجمهورية، ووضع جدول زمنى للانتهاء من أعمال الاحلال والتجديد والصيانة على ان يكون هناك أولويات في التنفيذ.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الفترة السابقة شهدت اهتمام كبير من قبل القيادة السياسة بالمنظومة الصحية، سواء من خلال اطلاق عدد من المبادرات التي تستهدف النهوض بالخدمة، وعلى رأسها حملة 100 مليون صحة، بالإضافة لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.