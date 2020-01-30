شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "مستقبل وطن" ينظم معرضا للمستلزمات المدرسية بتخفيضات 40% بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بمحافظة كفرالشيخ، معرضا للمستلزمات المدرسية بمدينة دسوق بتخفيضات تصل إلى 40% تحت رعاية المهندس فوزى الرفاعى أمين الحزب بالمحافظة والمحاسب أحمد جعفر أمين التنظيم، وذلك فى إطار تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حياة كريمة لشعب عظيم.

وقال محمد الصعيدى المشرف على المعرض وعضو هيئة مكتب المحافظة، إن المعرض بدأ الأربعاء ويستمر حتى الخامس عشر من فبراير المقبل، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة لشعب عظيم" وقد شهد المعرض فى يومه الأول إقبالا كبيرا من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم البالغة بالتخفيضات الهائلة لمستلزمات المدارس.

ويأتى ذلك فى إطار خطة الامانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية الداعية لإقامة معارض للسلع المختلفة بأسعار مخفضة لمساندة المبادرة الرئاسية حياة كريمة لشعب عظيم.

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