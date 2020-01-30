شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطـنية للتدريـب" تسـتقبل وزيـرة الهجـرة ورئـيس الهيئة الوطنية للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اســـتقبلت الـدكـــتورة رشـــا راغـــب المـــديـــر الـــتنفيذى لـــلأكـــاديـــمية الـوطـنية لـلتدريـب، اليوم الأربعاء، الـسفيرة نـبيلة مـكرم وزيـرة الـدولـة للهجـرة وشـئون المـصريـين بـالـخارج، والمسـتشار لاشـين إبـراهـيم رئـيس الـهيئة الــوطــنية لــلانــتخابــات، وذلــك لــلقاء نــواب المــحافــظين الجــدد ضـمن فـعالـيات الـبرنـامـج الـتدريـبى المـكثف المـعد لـهم، وعـقد بـروتـوكـول تعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات بمقر الأكاديمية.

ورحبت الدكتورة رشا راغب بالسفيرة نبيلة مكرم، موضحة أن البرنامج المكثف لتدريب نواب المحافظين الجدد تناول العديد من المجالات التدريبية، وتحدثت عن الرؤية التى سيقوم من خلالها نواب المحافظين بدراسة الفرص الاستثمارية الموجودة فى محافظات مصر المختلفة، وإعداد دراسات جدوى لها، ولاقى ذلك ترحيبًا من وزيرة الهجرة لعرض هذه الرؤية ومناقشتها مع المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج للقيام بتنفيذها والنهوض بالاقتصاد الوطني.

وأشادت نـبيلة مـكرم بـاتـجاه الـدولـة لـلاهـتمام بـالشـباب وحـرصـها عـلى أن يـتولـى مـناصـب قـياديـة بـالـدولـة بـعد تـأهـيلهم وتـدريـبهم، مـضيفة أن اخـتيار الـرئـيس ٢٣ نـائـبا لـلمحافـظين مـن الشـباب يـعد خـطوة جـريـئة لـم تحـدث فـى تـاريـخ مصر مــن قــبل، وأن الــدولــة المــصريــة حــريــصة عــلى تــمكين الشــباب ودمــجهم فــى قــطاعــات الــدولــة المــختلفة، كــما اســتعرضــت تجــربــة الــوزارة فــى الحــملة الــرئــاســية "مــراكــب الــنجاة"، ودور الحــملة فــى دعــم الشــباب بــتوفــير الــتدريــب وفــرص الــعمل بــــــالــــــتعاون مــــــع وزارات ومــــــؤســـــسات الــــــدولــــــة، وكــــــذلــــــك مــــــنظمات المــــــجتمع المــــــدنــــــى والمسـتثمريـن ورجـال الأعـمال، داعـية نـواب المـحافـظين لـتكويـن مجـموعـات عـمل مـن شــباب المــحافــظات وإدمــاجــهم فــى تــحقيق خــطط الــدولــة لــلتنمية المســتدامــة ورؤيــة مصر 2030.

وعــبر المســتشار لاشــين إبــراهــيم عــن ســعادتــه بــالــتواجــد بــالأكــاديــمية، وعــن الجهــد المــبذول لــتدريــب وتــأهــيل الشــباب وخــاصــة نــواب المــحافــظين الجــدد، وتحــدث خــلال لقاءه بهم عن دور الهيئة.

وتم عقد بــــروتــــوكــــول تــــعاون بــــين الأكــــاديــــمية والــــهيئة، وذلــــك إدراكـــــا مــــن الــــهيئة لــــدور

الأكــاديــمية لــلعمل عــلى تــأهــيل وتــطويــر الــعنصر البشــرى بــمصر وتــمكين الشــباب وصــناعــة قــادة المســتقبل واعــتبارهــا مــن مــراكــز الــتميز المــصريــة الــرائــدة، ويهــدف الـبروتـوكـول إلى تـقديـم بـرامـج تـدريـبية خـاصـة بـطبيعة عـمل الـهيئة وتـدريـب قـيادتـها ومـــــوظـــــفيها وتـــــأهـــــيلهم لـــــلقيادة مـــــع الـــــتوعـــــية بـــــأهـــــمية المـــــشاركـــــة فـــــى الاســـــتفتاءات والانـتخابـات الـتى تجـريـها الـدولـة المـصريـة، وسـتتم إقـامـة فـاعـليات دوريـة مشـتركـة، وكـــــذلـــــك ســـــيقوم ذو الـــــخبرة مـــــن الـــــهيئة بـــــتقديـــــم بـــــعض الـــــبرامـــــج الـــــتدريـــــبية الـــــتى ستنفذها الأكاديمية فى مجال البرامج الإدارية كالإدارة المحلية.

ويأتى الــبرنــامــج الــتدريــبى المــكثف لــنواب المــحافــظين الجــدد تــنفيذًا لــتكليف اعــبد الــفتاح الــسيسى، بــتدريــب الــثلاثــة وعشــريــن نــائــب الــذيــن أدوا الــيمين الــدســتوريــة فــى آخــر نــوفــمبر المــاضــى، حــيث قــامــت الأكــاديــمية بــــتصميم الــــبرنــــامــــج مــــن خــــلال تــــدريــــبهم عــــلى مــــهارات الــــقيادة الــــفعالــــة ومــــهارات الــــتواصــــل الــــفعال ومــــهارات الــــذكــــاء الــــعاطــــفى والاجــــتماعــــى والمــــهارات الإداريــــة كـــإدارة الـــوقـــت وإدارة الأزمـــات وإدارة المشـــروعـــات وإدارة فـــرق الـــعمل الـــناجـــحة وإدارة وقـــيادة الـــتغيير والـــقانـــون والـــتعريـــف بـــمبادئ الإتـــيكيت والـــعلاقـــات الـــعامـــة والتعامل مع الجمهور.

Advertisements

وأنـــشئت الهيئة طبقاً للقانون رقـــم 198 لـــسنة 2017 وتـــختص دون غـــيرهـــا بـــــإدارة الاســـــتفتاءات والانـــــتخابـــــات الـرئـــــاســـــية والـــــنيابـــــية والمحـــــلية وتـــــنظيم جـــــميع الـعمليات المـرتـبطة بـها والإشـراف عـليها بـاسـتقلال وحـياديـة ولا يـجوز الـتدخـل فـى أعــمالــها أو اخــتصاصــاتــها، و لــتكون بــديــلاً عــن الــلجنة الــعليا لــلانــتخابــات ولــجنة الانـــــتخابـــــات الـــــرئـــــاســـــية المـــــنصوص عـــــليهما فـــــى الـــــقانـــــون رقـــــم 22 لـــــسنة 2014 بـتنظيم الانـتخابـات الـرئـاسـية وقـانـون تـنظيم مـباشـرة الـحقوق الـسياسـية رقـم 45 لــــسنة 2014 وقــــانــــون مجــــلس الــــنواب رقــــم 46 لــــسنة 2014 أو فــــى أى قــــانــــون آخر.