طائرات الاحتلال تستهدف مواقع في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ذكر المركز الفلسطيني للإعلام، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، شنت غارتين على مدينة خان يونس، مساء اليوم الأربعاء.

وكان قد سمع دوي انفجار هائل بالمدينة تزامنًا مع تحليق مكثق لطائرات حربية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقل المركز الفلسطيني، عن وسائل إعلام عبرية، بأن جيش الاحتلال يقصف أهدافًا في قطاع غزة، ردًا على إطلاق الصاروخ.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بأن صاروخ أطلق من قطاع غزة المحتل، للمرة الأولى منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطته للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة بـ"صفقة القرن" حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وأضاف الجيش أن القذيفة التي أطلقت من نوع "هاون" قد سقطت في حقل مفتوح دون حدوث أضرار مادية أو بشرية.

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وتضمنت الخطة المقترحة والتي استعرضها ترامب من البيت الأبيض، أن تكون القدس عاصمة موحدة للدولة الإسرائيلية، بجانب أنها سوف توفر 50 مليار دولار للفلسطينيين لتحسين مستقبلهم.

وبموجب الخطة المقترحة ستعترف الولايات المتحدة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وفي المقابل توافق إسرائيل على تجميد الأنشطة الاستيطانية لمدة أربع سنوات بينما يتم التفاوض بشأن الدولة الفلسطينية.

وأشار ترامب إلى أنه قام بعمل الكثير من أجل إسرائيل، بداية من نقل سفارة واشنطن إلى القدس، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.

وخرجت مظاهرات كبيرة في مدن الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، أمس الثلاثاء، رفضا للخطة الأمريكية المزعومة، والتي تأتي وسط رفض فلسطيني لوساطة الإدارة الأمريكية الحالية.

ورفضت السلطة الفلسطينية قبل أشهر أي وساطة أمريكية في مفاوضات سلام، معتبرة أن قرارات مثل الاعتراف بمشروعية المستوطنات وبالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، أمور تقتل عملية السلام وتعتبر انحيازا كامل للرغبات الإسرائيلية على خلاف القرارات الدولية والأممية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.