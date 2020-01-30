محاكمة عزل ترامب تنتقل إلى مرحلة الاستجواب وسط جدل حول استدعاء الشهود

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

تصدى أعضاء مجلس الشيوخ، لفريق الدفاع القانوني عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وممثلي الادعاء، اليوم الأربعاء، حيث انتقلت محاكمة إجراءات العزل التاريخية إلى مرحلة جديدة وتزايد الجدل الدائر حول استدعاء الشهود.

وبدأ أعضاء مجلس الشيوخ في اليوم الأول من يومين مخطط لهما لطرح أسئلة على فريق دفاع ترامب وممثلي الادعاء المعروفين بمديري مجلس النواب.

وسرعان ما تم تركزت الأسئلة حول ما إذا كان ينبغي السماح للشهود بالشهادة خلال المحاكمة، قبل إجراء تصويت متوقع على هذه المسألة يوم الجمعة.

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وتزيد التقارير حول كتاب سيصدره مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون قريبا من صعوبة الأمر على بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ في الاستمرار في رفض استدعاء الشهود.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام سيذكر الكتاب، الذي سيصدر في مارس، أن ترامب أخبر بولتون صراحة أنه كان يستفيد من المساعدات العسكرية التي وافق عليها الكونجرس لصالح أوكرانيا للضغط على كييف كي تعلن عن تحقيقات بشأن منافسيه من شأنها تدميرهم سياسيا.

وتتهم المادة الأولى من مادتي إجراءات عزل الرئيس بإساءة استخدام السلطة لتعليق المساعدات، في مقابل الإعلان عن التحقيقات بحسب المزاعم.

وقال آدم شيف الذي يتولى رئاسة فريق الادعاء بمحاكمة العزل، إنه لا توجد وسيلة أمام مجلس الشيوخ للتوصل إلى حكم مبني على اطلاع كامل دون سماع أقوال شهود رئيسيين.