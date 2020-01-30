الصحة تنفي رصد أي حالات مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، إنه لم يتم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد في أي محافظة من محافظات الجمهورية.

وأضاف مجاهد في تصريحات لمصراوي، مساء الأربعاء، أن وزارة الصحة مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع دخول الفيروس إلى البلاد، نافياً ما تردد عن الاشتباه في إصابة مواطن بفيروس كورونا المستجد في مطروح اليوم.

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وتابع مجاهد: "أناشد وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتأكد من معلوماتهم لا يتسبب ذلك في إثارة القلق بين المواطنين".

وفي ذات السياق، نفت مديرية الصحة بمحافظة مطروح، في بيان مساء اليوم، وجود أي حالة اشتباه مصابة بفيروس كورونا، مضيفة أنه يتم تطبيق أعلى معايير اليقظة والتقصي والمتابعة الدائمة من جميع الأطباء في جميع المستشفيات.

وسبق لوزارة الصحة التأكيد على التأهب جميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد (الجوية، البحرية، البرية)، ومناظرة جميع الوافدين من المناطق التي ظهر بها المرض والعزل الفوري في حال رصد أي حالة يشتبه في إصابتها بالمرض، بالإضافة إلى مناظرة مسافري "الترانزيت" بالمطارات وتوقيع الكشف الطبي عليهم وقياس درجات الحرارة ضمن الإجراءات الوقائية وخطة التأمين الطبي التي وضعتها الوزارة، كما يتم متابعة درجات حرارة كل العاملين بالمطار المتعاملين مع المسافرين، والكشف عليهم بشكل دوري.