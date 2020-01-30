المرصد: تركيا طلبت من فصائل موالية لها التوجه إلى ريف حلب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن، اليوم الأربعاء، أن مئات المقاتلين من حركة تسمى بـ"نور الدين الزنكي" سيدخلون غدًا إلى ريف حلب الغربي، بعد اتفاق مع قوات موالية لأنقرة، وبطلب من المخابرات التركية.

ونقل المرصد السوري، عن مصادر رفضت الإفصاح عن هويتها، أن الدفعة الأولى من المقاتلين الذين سيدخلون ريف حلف الغربي، يبلغ عددها 500 شخصًا، ومن المقرر أن يتحركوا صوب المدينة في الساعات الأولى من صباح الغد.

وذكر المرصد، أن جماعة "تحرير الشام" الموالية لتركيا، فرضت شروطًا لدخول تلك المجموعات، ومنها عدم تواجدهم ضمن القرى كمقرات عسكرية وإنما يكون وجودهم على الجبهات فقط، كما أنهم سيبتعدون عن ملفات إدارة المنطقة أو الأمن أو الشرطة وليس لهم صفة الفصيل، وإنما تكون علاقتهم بغرفة العمليات مباشرة.