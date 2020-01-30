محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن، اليوم الأربعاء، أن مئات المقاتلين من حركة تسمى بـ"نور الدين الزنكي" سيدخلون غدًا إلى ريف حلب الغربي، بعد اتفاق مع قوات موالية لأنقرة، وبطلب من المخابرات التركية.
ونقل المرصد السوري، عن مصادر رفضت الإفصاح عن هويتها، أن الدفعة الأولى من المقاتلين الذين سيدخلون ريف حلف الغربي، يبلغ عددها 500 شخصًا، ومن المقرر أن يتحركوا صوب المدينة في الساعات الأولى من صباح الغد.
وذكر المرصد، أن جماعة "تحرير الشام" الموالية لتركيا، فرضت شروطًا لدخول تلك المجموعات، ومنها عدم تواجدهم ضمن القرى كمقرات عسكرية وإنما يكون وجودهم على الجبهات فقط، كما أنهم سيبتعدون عن ملفات إدارة المنطقة أو الأمن أو الشرطة وليس لهم صفة الفصيل، وإنما تكون علاقتهم بغرفة العمليات مباشرة.
كانت هذه تفاصيل خبر المرصد: تركيا طلبت من فصائل موالية لها التوجه إلى ريف حلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.