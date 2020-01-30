فنلندا تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلن "معهد الصحة والرفاهية" الفنلندي، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد، فى فنلندا لدى مسافر صينى قادم من مدينة ووهان التى تشهد تفشيًا واسعًا للفيروس.

وأكد المعهد فى بيان، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية أن المسافر المعنى قد تم عزله فى مستشفى لابلاند شمال البلاد، متوقعًا احتمال تعرض 15 شخصًا للفيروس.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الروسى، تاتيانا جوليكوفا، إن روسيا ستحد من حركة خطوط السكك الحديدية من وإلى الصين بسبب تفشى فيروس

كورونا، وقالت جوليكوفا فى نهاية اجتماع المقر التشغيلى للتحكم ومنع دخول وانتشار فيروس كورونا الجديد "بقرار من مقر العمليات، نقيّد حركة السكك الحديدية اعتبارا من صباح الجمعة 31 يناير، وستبقى وجهة وأحدة فقط للقطارات تقوم بتسيير رحلاتها من موسكو إلى بكين وبالعكس".

وبحسب جوليكوفا، سيتم اتخإذ قرار بشأن نظام الرحلات الجوية إلى الصين فى موعد لا يتجأوز يوم الجمعة.

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وقالت "لقد اتفقنا على أنه فى غضون يومين ستقوم وزارة النقل ووزارة الخارجية بتقييم الوضع بحسب عدد مواطنينا العائدين إلى روسيا"

بعد ذلك، وفقا لها، سيعقد اجتماع آخر للمقر، وأضافت أنه سيتم عرض وضع الجامعات الروسية بهدف تمديد العطلات للطلاب الصينيين.

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم خمس مناطق بتمديد إغلاق نقاط التفتيش على الحدود مع الصين حتى 1 مارس القادم، وفى أوآخر ديسمبر، أبلغت السلطات الصينية عن تفشى الالتهاب الرئوى "كورونا" من أصل غير معروف فى مدينة ووهان المكتظة بالسكان (مقاطعة هوبى).

حتى الآن سجل إصابة 5999 شخصا، منهم 132 شخصا ماتوا، وتم علاج ما مجموعه 104، وهناك 9239 شخصًا آخرين يشتبه بإصابتهم