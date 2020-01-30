الجزائر: خطة ترامب حل موجه ضد الفلسطينيين

وصفت الجزائر اليوم الأربعاء، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسوية القضية الفلسطينية على أنها حل موجه ضد الفلسطينيين مؤكدة تمسكها بمبادرة السلام العربية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية.



وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن "الجزائر تجدد على إثر الإعلان عن خطة ترامب " دعمها القوي والدائم للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني الشقيق غير

القابل للتصرف أو السقوط بالتقادم في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، عاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف ذات المصدر "لا سبيل للحل من دون إشراك الفلسطينيين ناهيك إذا كان هذا الحل موجها ضدهم، في إشارة إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للسلام.

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وجددت الجزائر تمسكها بمبادرة السلام العربية المعتمدة خلال القمة العربية

ببيروت والمبنية على " مبدأ الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة - كل الأراضي العربية مقابل السلام في إطار الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيما القرارين رقم 242 و 338."

ودعت الجزائر إلى "التحلي بروح المسؤولية وإلى ضرورة رص الصف الفلسطيني وتوحيد كلمته وإلى أهمية تنسيق العمل العربي والدولي المشترك من أجل تجاوز الانسداد القائم".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشف أمس الثلاثاء، عن خطته للسلام في الشرق الأوسط التي أثارت غضبا فلسطينيا واسعا وردود فعل عربية متباينة