عباس يتحدث في مجلس الأمن الدولي عن خطة السلام الأمريكية

قال مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور اليوم الأربعاء، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيتحدث في مجلس الأمن الدولي خلال الأسبوعين المقبلين عن خطة السلام الأمريكية وفقا لوكالة رويترز. الأمن الدولي خلال الأسبوعين المقبلين عن خطة السلام الأمريكية وفقا لوكالة رويترز. وقال منصور إنه يأمل أن يصوت مجلس الأمن خلال وجود عباس على مشروع قرار بشأن خطة السلام التي كشف عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء.

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