العراق: مقتل جنديين بهجوم لـ"داعش" فى كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقي، اليوم الأربعاء مقتل منتسبين اثنين بهجوم لتنظيم "داعش" الإرهابى فى كركوك، ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية مساء اليوم عن بيان للخلية قولها إن "عناصر من عصابات داعش الإرهابية تعرضوا على نقطة تابعة للسرية على الطريق الرئيسى بغداد- داقوق ضمن محافظة كركوك وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضافت ان "ذلك أدى الى استشهاد مقاتلين إثنين منسوبين الى السرية الرابعة بالفوج الأول فى اللواء الخامس والأربعين".

وأكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنه بالنسبة لقرار الحرب على العراق، الذى سيتم التصويت عليه غدا فى مجلس النواب، فإننا سنقلل لـ5000 جندى، وسنقلل مرة أخرى.

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وقال ترامب فى تغريدات عبر تويتر:

"بالنسبة إلى قرار الحرب على العراق الذى سيتم التصويت عليه غدًا فى مجلس النواب، فإننا نصل إلى 5000 جندى، وننزل، وأريد من كل شخص جمهورى وديمقراطى أن يستشير قلبه".

وتابع :"هناك الكثير من الحديث عن أن بعض الديمقراطيين سوف يصوتون مع الجمهوريين على خدعة الإقالة، حتى يتمكن مجلس الشيوخ من العودة إلى العمل من أجل رعاية الشعب الأمريكي مرة، لكن تشاك شومر لن يدع ذلك يحدث!".