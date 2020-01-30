«الاتحاد للطيران»: إجراءات وبوابات للقادمين من الصين

أبوظبي، دبي (الاتحاد)

أكدت «الاتحاد للطيران» العمل بشكل وثيق مع شركائها الاستراتيجيين في الصين للمساعدة على الحد من انتشار فيروس كورونا المتفشي حاليا. وقالت في بيان إنه بعد اجتماع عقد بين جميع الجهات المعنية، أعطت دائرة الصحة في أبوظبي تعليمات بتطبيق إجراءات الفحص الحراري على جميع المسافرين وطواقم الطائرات على الرحلات المقبلة من الصين.

وأوضح البيان أنه سيتم تخصيص بوابات محددة في مطار أبوظبي الدولي لجميع المسافرين على الرحلات من الصين، إضافة إلى مواقف خاصة لجميع طائرات الشحن المقبلة، حيث سيخضع طاقم الطائرة لنفس إجراءات الفحص بالتصوير الحراري التي يخضع لها المسافرون. كما ستلغي «الاتحاد للطيران» رسوم إعادة الحجز والإلغاء للتذاكر التي تم حجزها قبل 24 يناير للسفر إلى ومن الصين بين هذا الموعد و29 فبراير. ويمكن للراغبين بتعديل رحلاتهم أو إلغائها والتواصل مع مركز الاتصال التابع للشركة في الصين، أو مع وكيل السفر في حال لم يقوموا بالحجز مع «الاتحاد للطيران» مباشرة.

وختم البيان بالقول «إن سلامة وصحة ضيوف وموظفي الاتحاد للطيران تبقى في قمة الأولويات، وستستمر الشركة في التعاون مع السلطات المعنية والشركاء في القطاع لمواجهة هذه الأزمة الملحة».

وبالتوازي، أكد متحدث باسم طيران الإمارات أن السلطات الصحية في دبي تقوم بفحص الركاب وأطقم الطائرات القادمين على متن رحلات طيران الإمارات من بكين وشنجهاي وجوانزو، واخضاعهم إلى مسح حراري لمقارنته مع البيانات المسجلة على بطاقة تقيم المخاطر التي حصلوا عليها عند مغادرتهم الصين. وأوضح أن طيران الإمارات على اتصال وثيق مع جميع الهيئات ذات الصلة في الإمارات والصين وغيرها من الهيئات التنظيمية، وتتقيد بتوجيهاتهم، مع مراقبة تطورات الأوضاع عن كثب، واتباع إرشادات منظمة الصحة العالمية، التي لا تنصح حاليًا بأي قيود على السفر. وأضاف أن «طيران الإمارات» تقوم بتقديم الأقنعة ومعقمات اليد لطواقمها على متن رحلاتها إلى بكين وشنجهاي وجوانزو وهونج كونج وتايبيه وهانوي وهو شي مين، ولديهم خيار ارتداء الأقنعة على متن الطائرة، لافتاً إلى أنه تم تدريب طواقم الشركة لاتباع أفضل الممارسات في مجال النظافة التي حددتها منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا»، واتباع إجراءات التشغيل القياسية للتعامل مع أي حالات مشتبه بها على متن الطائرة.

المري يتفقد الإجراءات الوقائية بمطارات دبي

تفقد معالي اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس فريق الأزمات والكوارث، سير إجراءات السلامة العامة الوقائية والاحترازية إلى جانب الإجراءات الأمنية في مبنى مطارات دبي. وتجول في منطقة القادمين ومناطق التفتيش والسوق الحرة ومنطقة تحويل الرحلات «الترانزيت»، واطلع على سير إجراءات السلامة المتخذة من قبل الأجهزة المُخصصة للفحص الاحترازي للمسافرين القادمين على متن الرحلات المباشرة من الصين، والذين يخضعون لفحص حراري عند بوابات مغلقة وآمنة في المطار من قبل هيئة الصحة وفريق المركز الطبي في مطارات دبي. وأشاد بدور مؤسسة مطارات دبي في متابعة تنفيذ إجراءات السلامة العامة الاحترازية والوقائية التي تأتي ضمن التوجيه الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات بناءً على تعليمات وزارة الصحة التي نصت أن على جميع المسافرين القادمين في رحلات مباشرة من الصين المرور عبر الماسحات الحرارية عند البوابات وتزويدهم بالكتيبات الصحية الإرشادية.