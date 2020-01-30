دمشق تقترب من استعادة السيطرة على كامل البلاد

بيروت (أ ف ب)

تشهد محافظة إدلب السورية منذ تسعة أشهر تصعيداً عسكرياً متقطعاً لقوات الحكومة السورية وحليفتها روسيا يتمثل في هجمات ميدانية وقصف عنيف يتمحور بشكل أساسي حول الطريق الدولي الذي يصل حلب بالعاصمة دمشق. وتُكرر دمشق نيتها استعادة كامل منطقة إدلب وأجزاء محاذية لها في حماة وحلب واللاذقية رغم اتفاقات هدنة عدة تم التوصل إليها على مر السنوات الماضية.

وإثر هجوم جديد بدأته في ديسمبر الماضي، تمكنت قوات الحكومة السورية، من إحكام السيطرة على معرة النعمان، ثاني أكبر مدن محافظة إدلب، التي تقع تحت سيطرة «هيئة تحرير الشام» الإرهابية (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل معارضة أخرى أقل نفوذاً.

ولدى استعادة كامل المحافظة، ستكون دمشق قد استعادت السيطرة على كامل البلاد تقريباً، باستثناء المناطق التي يسيطر عليها الأكراد أو القوات التركية والفصائل المقاتلة الموالية لها في الشمال.

وتقع معرة النعمان، ثاني أكبر مدن محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، على الطريق الدولي الذي يربط حلب بالعاصمة دمشق، ويمر بأبرز المدن السورية من حماة وحمص وصولاً إلى الحدود الجنوبية مع الأردن.

وأفاد الجيش في بيان بثه التلفزيون السوري: «تمكنت قواتنا الباسلة في الأيام الماضية من القضاء على الإرهاب في العديد من القرى والبلدات».

وعدد الضابط الذي قرأ البيان أسماء نحو عشرين مدينة وبلدة بينها معرة النعمان، التي دخلها الجيش أمس الأول.

وتحولت إلى مدينة أشباح تنتشر فيها الأبنية المدمرة أو المهجورة. واستمرت المعارك، أمس، في جنوب محافظة حلب، القريبة من الطريق السريع، حسبما أفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن.