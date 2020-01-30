بغداد تسعى لاستبدال التحالف ضد «داعش» بـ«الناتو»

بغداد (أ ف ب)

ينظر العراق في إمكانية منح حلف شمال الأطلسي «الناتو»، دوراً أكبر على حساب التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، حسبما أكد مسؤولون عراقيون وغربيون، في أعقاب الاستياء الذي أثارته واشنطن، بشنها ضربة بطائرة مسيّرة في بغداد، مطلع يناير الحالي.

وقال جيمس جيفري، مبعوث الولايات المتحدة الخاص بسوريا، أمس: «إن الولايات المتحدة تأمل في أن تبدأ محادثات موسعة مع الحكومة العراقية في المستقبل القريب، وذلك بعد تعليق عمليات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق».

وأضاف جيفري: «إن الولايات المتحدة تؤيد إمكانية قيام حلف شمال الأطلسي بدور في سوريا والعراق».

وأدت ضربة جوية بطائرة مسيّرة أميركية، في الثالث من يناير الحالي، إلى مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبومهند المهندس.

وصوّت البرلمان العراقي، عقب ذلك بيومين، على إنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد، منهم 5200 جندي أميركي، وتعليق العمليات المشتركة مع التحالف ضد الإرهابيين.

وبدأ مسؤولون عراقيون وغربيون، مناقشات حول التغييرات في دور التحالف، خشية زعزعة الاستقرار في حال الانسحاب السريع، حسبما ذكر مسؤولون محليون ودبلوماسيون. وقال اللواء عبد الكريم، خلف المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء: «نتحاور مع دول أعضاء في التحالف، هي: فرنسا والمملكة المتحدة وكندا، حول مجموعة سيناريوهات»، مضيفاً: «الشيء الأساسي هو عدم وجود قوات قتالية، وعدم استخدام مجالنا الجوي».

وأوضح مسؤولان غربيان، أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، طلب منهما «صياغة بعض الخيارات»، وتم تقديم تلك الخيارات مباشرة إلى رئيس الوزراء.

وتضمنت الخيارات تشكيل ائتلاف لا تقوده الولايات المتحدة، أو تفويضاً معدلاً يحدد أنشطة التحالف، أو دوراً موسعاً لمهام منفصلة لـ«الناتو» في العراق.

وأفاد خلف بأن التوجه لدور أكبر لحلف الأطلسي، كان أحد الخيارات المتعددة التي تجري مناقشتها.

وذكر مسؤول غربي، أن «خيار الناتو» قد حصل على موافقة مبدئية من رئيس الوزراء والجيش، وحتى من الميليشيات المعادية للولايات المتحدة.