احتراق ناقلة نفط قبالة سواحل الشارقة الإماراتية والأسطول الأمريكي يتدخل (فيديو)

قال مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، الأربعاء 29 يناير/كانون الثاني 2020، إنه تلقى تقارير عن احتراق ناقلة نفطٍ شمال غربي إمارة الشارقة في الإمارات. بينما قال متحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي إنه على دراية بحادث وقع قبالة ساحل الشارقة بالإمارات، ويتابع الوضع.



حسب «أسوشييتد برس»، اشتعلت النيران في سفينة بالخليج ليلة الأربعاء؛ وهو ما دفع مسؤولي البحرية البريطانية إلى إطلاق تحذير بضرورة «توخي الحذر الشديد».



في حين قال مركز عمليات التجارة البحرية بالمملكة المتحدة، إن الحريق أصاب سفينةً شمال غربي الشارقة الإماراتية، ولم يقدم أية معلومات أخرى عن السفينة. وقال مسؤولون في الجيش الأمريكي إنهم علِموا بالحريق، لكن ليست لديهم معلومات أخرى.



من جهتها، قالت الهيئة الاتحادية للمواصلات في الإمارات إن السلطات أنقذت طاقم وبحارة ناقلة نفط بنمية بعدما أرسلت رسالة استغاثة عقب اندلاع حريق على متنها. وأضافت الهيئة في بيان، أن الناقلة لا تحمل أي شحنات، وأن المعطيات الأولية تشير إلى أن الحريق وقع نتيجة حادث عرضي في أثناء الصيانة.



كما أشارت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية إلى أن الجهات المعنية تعمل على إخماد حريق شب على متن ناقلة نفط بنمية في عرض الخليج، بعد إرسالها رسالة استغاثة، وفق الوكالة الإماراتية الرسمية للأنباء (وام).



يأتي الحريق وسط تصاعد التوترات في المنطقة بعد أن قتلت الولايات المتحدة قائد الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة جوية بطائرة دون طيار في بغداد، وأطلقت إيران صواريخ باليستية على القواعد العراقية التي تضم قوات أمريكية.



كما تلوم الولايات المتحدة إيران على زرع الألغام التي انفجرت ضد الناقلات العام الماضي، بالقرب من مضيق هرمز الذي يمر عبره 20% من النفط. وأنكرت إيران تورطها، رغم أنها احتجزت ناقلة نفط، رداً على حجز البحرية البريطانية ناقلة نفط تابعة لها، وأسقطت طائرة استطلاع أمريكية من دون طيار.



المصدر: وكالات



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