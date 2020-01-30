كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السلطات الفنلندية تعلن تسجيل أولى إصابات فيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت السلطات الفنلندية، مساء اليوم الأربعاء، على تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد في مقاطعة لابلاند بشمال البلاد، لافتة إلى أن الأمر يتعلق بامرأة صينية غادرت مدينة ووهان قبل خمسة أيام.

وأفادت مصادر من مستشفى لابلاند المركزي، لوسائل إعلام محلية، بأن السائحة البالغة من العمر 32 عاماً، غادرت مقاطعة ووهان قبل خمسة أيام، أي بعد فترة قليلة من إغلاق المقاطعة من قبل السلطات الصينية فى محاولة منها لوقف انتشار المرض.

وقالت مديرة المعهد الوطني للصحة والرعاية ميكا سالمينن: إن "خطر انتشار المرض في فنلندا لا يزال صغيرا للغاية، لذلك لا داعي للقلق".

ويقدر المسؤولون حتى الآن أن حوالي 15 شخصا قد يكونون قد تعرضوا للعدوى؛ وستراقب السلطات الصحية الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة لمدة 14 يوما.

وتشبه أعراض مرض كورونا إلى حد كبير نزلات البرد العادية والإنفلونزا، لذلك تنصح السلطات المرضى باتخاذ احتياطات إضافية عند ظهور هذه الأعراض.

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يشار إلى أن السلطات الفنلندية أعلنت، الجمعة الماضية، عن خلو سائحين صينيين من الإصابة بفيروس كورونا الجديد بعد الاشتباه بداية في إصابتهما بالمرض.