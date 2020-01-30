كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة القرن.. تعليق إسرائيل على وصف "ظريف" لخطة السلام الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء اليوم الأربعاء، على تصريح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بشأن "صفقة القرن"، وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ "تويتر" أوضح من خلالها، أن "بلاده لا تأخذ دروس الأخلاق من دولة ترعى الإرهاب، وتقتل بشكل جماعي، وتعدم المثليين، وتحظر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأرفق وزير الدفاع الإسرائيلي بتغريدته، تغريدة ظريف، الخاصة بنشر خريطة لفلسطين، مقابل خريطة جنوب أفريقيا.

ووصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الخطة الأمريكية لتسوية القضية "الفلسطينية - الإسرائيلية" المعروفة بـ"صفقة القرن"، بأنها "تشبه طريقًا سريعًا نحو الجحيم".