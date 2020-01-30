كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلسطين تأمل أن يصوت مجلس الأمن على قرار بشأن خطة السلام الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، مساء اليوم الأربعاء، بأن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيتحدث في مجلس الأمن الدولي خلال الأسبوعين المقبلين عن خطة السلام الأمريكية، وأنه يأمل في أن يصوت مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن خطة السلام الأمريكية خلال وجود الرئيس الفلسطيني".

واقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلًا للصراع "الإسرائيلي - الفلسطيني" يقوم على أساس "دولتين"، ولكنه يتضمن شروطا صارمة أعلن الفلسطينيون على الفور رفضهم لها.

وتتطرق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وصفت بأنها "السلام من أجل الرخاء" للقضايا الجوهرية للصراع، الذي أعاق صنع السلام على مدى عقود مثل الحدود واللاجئين والأمن ووضع القدس والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.