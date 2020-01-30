كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الطيران البريطاني يعلق رحلاته المباشرة الى البر الرئيسي للصين وسط مخاوف من الفيروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت الخطوط الجوية البريطانية بتعليق جميع الرحلات الجوية المباشرة من وإلى البر الرئيسي للصين، وهي واحدة من أكبر الأسماء في مجال الطيران للقيام بذلك، حيث تتزايد المخاوف بشأن تأثير انتشار فيروس كورونا على السفر العالمي، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".

ولا يُظهر موقع "BA.com" على الإنترنت أي رحلات طيران مباشرة إلى البر الرئيسي للصين للحجز في يناير أو فبراير، لكن الشركة قالت في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن الإلغاء كان ساري المفعول حتى 31 يناير أثناء تقييم الموقف.

ولم تتأثر الرحلات الجوية المباشرة الى منطقة هونغ كونغ المتمتعة بالحكم الذاتي الصيني.

قالت شركة ايبيريا، وهي جزء من مجموعة الخطوط الجوية الدولية، اليوم الأربعاء، إنها ستوقف مؤقتًا جميع الرحلات الجوية إلى شنغهاي، وهي وجهتها الوحيدة في البر الرئيسي الصيني، "بسبب فيروس كورونا".

وجاءت خطوة شركة الطيران البريطانية بعد إلغاء بعض الرحلات الجوية إلى الصين من قبل شركة الطيران الأمريكية المتحدة إيرلاينز هولدينغز، التي ألقت باللوم على الانخفاض الحاد في الطلب.

كما تزايدت المخاوف من انتشار الفيروس الشبيه بالأنفلونزا، الذي نشأ في مدينة ووهان بوسط البلاد، حيث ارتفع عدد القتلى إلى 132 وحذرت البلدان مواطنيها من السفر إلى الصين.

ونصحت وزارة الخارجية البريطانية يوم الثلاثاء الماضي، بعدم السفر "إلى ما هو ضروري" إلى البر الرئيسي للصين بسبب تفشي فيروس كورونا.

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قالت الخطوط الجوية البريطانية، إن العملاء بسبب السفر إلى أو من الصين في الأيام المقبلة يمكنهم معرفة المزيد على موقعها على الإنترنت.

وأضافت الخطوط الجوية البريطانية في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني اليوم الأربعاء، أننا نعتذر للزبائن عن أي إزعاج، لكن سلامة عملائنا وطاقمنا هي دائمًا من أولوياتنا.

وقالت شركة الطيران فيرجن أتلانتيك ومقرها المملكة المتحدة، إن رحلاتها إلى شنغهاي ستواصل عملها كما هو مقرر.

وعادةً ما تسافر الخطوط الجوية البريطانية يوميًا بين مطار هيثرو في لندن وبين بكين وشانغهاي.

كما جاءت التعليق المؤقت للرحلات بعد أيام من عرض الخطوط الجوية البريطانية للركاب فرصة لإلغاء أو حجز التذاكر إلى الصين خلال شهر فبراير، وهي خطوة يمكن أن تؤدي إلى نفاث طائراتها الكبيرة ذات المسافات الطويلة نصف فارغة.

وسيبدأ سريان مفعول أيبيريا، الذي سيستمر طوال شهر فبراير، اعتبارًا من يوم الجمعة القادمة، عندما كان من المقرر أن تنطلق رحلتها القادمة من مدريد إلى شنغهاي.