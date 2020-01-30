كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تصدر عقوبات جديدة على القرم في أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة أصدرت اليوم الأربعاء، جولة جديدة من العقوبات المتعلقة بضم روسيا لشبه جزيرة القرم، واستهدفت ثمانية أفراد وشركة للسكك الحديدية مقرها موسكو، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وفرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات ردًا على ضم روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، ومنذ ذلك الحين، أقامت موسكو بنية تحتية عسكرية في شبه الجزيرة.

كما جاءت الخطوة الأخيرة قبل يوم من زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى أوكرانيا.

وقال بيان لوزارة الخزانة، إن من بين المسؤولين الذين أدرجوا في القائمة السوداء اليوم الأربعاء، يوري جوتسانيوك الذي عين رئيسا لوزراء شبه جزيرة القرم المؤيدة لروسيا بعد انتخابات عام 2019 وستة آخرين.

وقالت وزارة الخزانة، إن الأفراد كانوا مدرجين على القائمة السوداء من قبل كندا اليوم الأربعاء.

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وجاءت العقوبات في أعقاب الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء الماضي، والتي أدرجت في القائمة السوداء سبعة من نفس الأشخاص، بمن فيهم جوتسانيوك.

كما تم إدراج شركة السكك الحديدية "Grand Service Express" ومقرها موسكو في القائمة السوداء، والتي تعمل في منطقة القرم، والرئيس التنفيذي ألكسندر جانوف.

وحظرت العقوبات الأمريكية الأصول الخاضعة لسيطرتها وتمنع الأفراد والشركات الأمريكية من إجراء معاملات مع المستهدفين.

وذكر وزير الخزانة ستيفن منوشين، في البيان، أن عمل وزارة الخزانة، الذي اتخذ بالتنسيق الوثيق مع حلفائنا وشركائنا الدوليين، حيث كرر دعمنا الثابت لاستعادة العمليات السياسية الديمقراطية الحرة والعادلة في شبه جزيرة القرم.

