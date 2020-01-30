كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: صفقة تجارية جديدة مع كندا والمكسيك لتعزيز النمو في واشنطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، قانونًا لإعادة كتابة كبرى لقواعد التجارة مع كندا والمكسيك، حيث قال: إنه يحل محل "كابوس" اتفاق عهد كلينتون وسيحافظ على الوظائف والثروة والنمو في أمريكا، وفقًا لموقع "فويس أوف أمريكا".

وجعل ترامب إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية أولوية خلال حملته لعام 2016، وعلى الرغم من أن خبراء التجارة يقولون، إن تأثير الاتفاقية الأمريكية المكسيكية الجديدة سيكون متواضعًا.

وقال ترامب في حفل توقيع في الهواء الطلق في البيت الأبيض، حيث تضمنت قائمة الدعوة أكثر من مجرد "أحدث اتفاقية حديثة تحمي الأشخاص العظماء في بلدنا وتدافع عنها وتخدمهم"، وضمت70 عضوًا جمهوريًا في الكونغرس، ولكن لا يوجد المشرعون الديمقراطيون.

ومثلت كندا والمكسيك بالفعل أكبر سوقين لتصدير البضائع الأمريكية، ولكن الاتفاقية الجديدة، إلى جانب توقيع اتفاقية "المرحلة الأولى" مع الصين؛ حيث تخفف حدة التوترات التجارية التي ساهمت في تباطؤ النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي.

كما وقع قادة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك على الصفقة في أواخر عام 2018، وقد حظي التشريع الذي ينفذها بدعم ساحق من الحزبين في الكونجرس بعد عدة أشهر من المفاوضات وراء الكواليس بين المشرعين الديمقراطيين وإدارة ترامب.

وأشار ترامب إلى الثناء على المشرعين الجمهوريين على عملهم في إقرار الصفقة، لكنه لم يذكر دور الديمقراطيين، الذين قالوا، إنه حتى لو لم تتم دعوتهم لحضور حفل التوقيع، فقد كان تأثيرهم ملموسًا.

وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي: إن ما سيوقعه الرئيس يختلف تمامًا عما أرسله لنا الرئيس، حيث تمكنا من إجراء تحسينات هائلة.

وقال النائب ريتشارد نيل، رئيس لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب، إنه أقر الكونغرس فقط بسبب الكيفية التي فرض بها الديمقراطيون تغييرات في الاقتراح الأصلي لترامب.

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كما قامت اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1994 في عهد الرئيس بيل كلينتون، بإزالة الحواجز التجارية بين دول أمريكا الشمالية الثلاثة، كما ارتفعت التجارة بينهما، ولكن ترامب وغيره من النقاد قالوا، إن نافتا شجعت المصانع على مغادرة الولايات المتحدة والانتقال إلى الجنوب من الحدود للاستفادة من العمالة المكسيكية ذات الأجور المنخفضة.

وهدد ترامب بمغادرة نافتا، إذا لم يتمكن من الحصول على صفقة أفضل، مما خلق حالة من عدم اليقين بشأن التجارة الإقليمية، حيث ضغط المفاوض التجاري، روبرت لايتيزر، من أجل معاهدة مجددة تهدف إلى إعادة وظائف المصانع إلى الولايات المتحدة.

كما يجب أن تنشأ 40٪ من المركبات على الأقل في أماكن يكسب فيها العمال 16 دولارًا على الأقل في الساعة، وهذا من شأنه أن يفيد الولايات المتحدة وكندا - وليس المكسيك، حيث يتقاضى عمال تجميع السيارات جزءًا بسيطًا من هذا المبلغ.

وحسبت لجنة التجارة الدولية الأمريكية المستقلة العام الماضي أن الصفقة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا ستضيف 0.35٪، أو 68 مليار دولار، إلى النمو الاقتصادي وتوليد 176000 وظيفة على مدى ست سنوات - وليس الكثير من التغيير لاقتصاد 22 تريليون دولار مع 152 مليون دولار وظائف غير زراعية.

وشمل المنتقدون جماعات بيئية تشعر بالقلق من أن الاتفاقية لا تعالج ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث قال بعض المحافظين، إن الاتفاقية ستجعل السيارات وغيرها من المنتجات أكثر تكلفة للمستهلكين.

ولم يضيع الرئيس أي وقت في إبراز الصفقة في ولايات المعركة التي ستحدد من سيفوز في الانتخابات الرئاسية لهذا العام، وسيسافر الخميس إلى ميشيغان، حيث ينبغي أن يستفيد بعض عمال السيارات بالولاية من صفقة تشجع على مزيد من التصنيع في الولايات المتحدة.

كما أراد ترامب التحدث عن صفقة لم يسمع عنها سوى حوالي 4 من كل 5 أمريكيين.

وفي الواقع، في حين أن ثلث الجمهور يوافق على الصفقة و5٪ فقط يوافقون، فإن أغلبية قوية، 61٪، لم تشكل رأيًا، وفقًا لاستطلاع أجرته جامعة مونماوث مؤخرًا.

