المغرب يشدد إجراءات التصدي لـ”كورونا” في الموانئ

وسط تزايد المخاوف الدولية من زحف فيروس كورونا، نقل المغرب تشديداته في المراقبة للداخلين لترابه الوطني من دول أجنبية، من المطارات نحو الموانئ.

وفي ذات السياق، علم “اليوم 24” أن مسؤولين من وزارة الصحة زاروا اليوم الأربعاء ميناء طنجة المتوسط، رفقة والي الجهة وعامل الفحص أنجرة، من أجل الوقوف على الإجراءات التي تتخذ لمراقبة الأشخاص القادمين من الخارج.

مخاوف المغرب من تسلل الفيروس تتزايد، بعد تسجيل فرنسا اليوم الأربعاء، لخامس حالات الإصابة بكورونا، خصوصا أن عددا كبيرا من الرحلات الجوية والبحرية يتم بين المغرب وفرنسا، بشكل يومي.

Advertisements

يشار إلى أن وزارة الصحة المغربية لا زالت ترسل إشارات طمأنة، تؤكد من خلالها عدم تسجيل أي حالة إصابة في المغرب.

وقالت الوزارة في بلاغ لها أصدرته، اليوم الأربعاء، إنه وإلى حد الآن، لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بهذا الفيروس بالمغرب، إذ إن الحالات الثلاث المشتبه بإصابتها، والتي تم رصدها من طرف المنظومة الوطنية للرصد والمراقبة الوبائية، قد ثبتت إصابتها بالأنفلونزا الموسمية وليس بفيروس كورونا المستجد.