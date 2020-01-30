شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تطلق لجنة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:12 صباحًا, 30 يناير 2020 م المناطق - الرياض أطلق رئيس الجمعية العامة تجاني محمد باندي، برفقة رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة مبادرة لإنشاء “لجنة دولية مكرسة لأجندة النزاهة المالية” تتضمن أعمالها الدفع بـ “مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة” حول العالم.

وأعلن باندي في إحاطة إعلامية للدول الأعضاء أمس بالمقر الرئيس في نيويورك إنشاء ما سيعرف باللجنة رفيعة المستوى “حول المساءلة المالية الدولية والشفافية والنزاهة .”

ويتلخص عمل المرحلة الأولى للفريق، حسب إحاطة رئيس الجمعية العامة في “مراجعة التحديات الراهنة وتحديد الثغرات في البنية الدولية،” على أن تُقدم بعدها “مقترحات محددة لتحديث أو تطوير الأطر الدولية ومواءمة ترتيبات الحوكمة.”

وقال باندي إن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة ستنشئ وتستضيف أمانة هذه اللجنة المستقلة “وتدعمها بأقصى قدر من الكفاءة المهنية”.

وأكدت رئيسة إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الممثلة الدائمة لدولة النرويج لدى الأمم المتحدة السفيرة منى جول أن فريق اللجنة سيبدأ أعماله ابتداءً من مطلع شهر مارس القادم ليجتمع أعضاؤه أربع مرات على الأقل سنويًا في مناطق مختلفة من العالم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تطلق لجنة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.