شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: كتاب بولتون «سري للغاية» والان نبدء بالتفاصيل

أبلغ البيت الأبيض المستشار السابق للأمن القومي جون بولتون بأن كتابه الموجود تحت الطبع يحتوي فيما يبدو على "كم كبير من المعلومات السرية"، ولا يمكن نشره بصورته الحالية.

وجاء في الخطاب الذي وجهه مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض لمحامي بولتون تشارلز كوبر واطلعت عليه "رويترز" أن مسودة الكتاب تحتوي على بعض المواد المصنفة "سري للغاية".

وقال الخطاب: "طبقا للقانون الاتحادي واتفاقات عدم الإفصاح التي وقع عليها موكلك كشرط للوصول إلى معلومات سرية فإن مسودة (الكتاب) قد لا تنشر أو يكشف عنها النقاب دون محو هذه المعلومات السرية".