شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: كتاب بولتون «سري للغاية» والان نبدء بالتفاصيل
وجاء في الخطاب الذي وجهه مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض لمحامي بولتون تشارلز كوبر واطلعت عليه "رويترز" أن مسودة الكتاب تحتوي على بعض المواد المصنفة "سري للغاية".
وقال الخطاب: "طبقا للقانون الاتحادي واتفاقات عدم الإفصاح التي وقع عليها موكلك كشرط للوصول إلى معلومات سرية فإن مسودة (الكتاب) قد لا تنشر أو يكشف عنها النقاب دون محو هذه المعلومات السرية".
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