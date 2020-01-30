شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تسجيل إصابات بـ«كورونا» في المغرب والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت الوزارة، في بيان رسمي، أن الحالات الثلاث المشتبه بإصابتها، المرصودة من قبل المنظومة الوطنية للرصد والمراقبة الوبائية، ثبتت إصابتها بالأنفلونزا الموسمية وليس بفيروس كورونا المستجد.
وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية انتشار فيديو لسيدة تزعم فيه تسجيل إصابة أحد الصينيين من رواد مطعم صيني في مدينة فاس غرب العاصمة الرباط.
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