برباعية بيضاء.. ريال مدريد يتخطى سرقسطة ويبلغ ربع نهائي كأس الملك

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2020-01-29 | 22:48
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تأهل ريال مدريد للدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا، بفوز كاسح وعريض خارج القواعد على حساب ريال سرقسطة وصل قوامه لرباعية بلا هوادة، في مباراة دور الـ16 التي جمعتهما على ملعب "لا روماريدا" في آخر ساعات الأربعاء.
وبعد الهدف، انطلق فينيسيوس جونيور من الجهة اليسرى، ومن ثم أرسل عرضية لخاميس رودريجيز، الذي روض الكرة، وفي الأخير أطلق تصويبة ارتطمت في ساق المدافع وهي في طريقها للشباك.
وعاد النجم الألماني توني كروس لممارسة هوايته المفضلة، بصناعة الهدف الثاني للوكاس فاسكيز، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بثنائية مستحقة.
وفي الشوط الثاني، أطلق فينيسوس جونيور رصاصة الرحمة الثالثة، قبل أن ينهي كريم بنزيما مهرجان الأهداف بتحويل عرضية كاربخال بشكل مثالي في المرمى، ليقتل المباراة إكلينيكيًا عند الدقيقة 80.
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