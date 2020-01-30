قطار ليفربول يدهس ويست هام في البريميرليج

رياضة 2020-01-29 | 22:46 152 مشاهدة واصل فريق ليفربول سلسلة انتصارته في الدوري الإنجليزي ، بعدما تغلب على مضيفه وست هام، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء. والتقى الفريقان على ملعب "لندن الأولمبي"، ضمن مؤجلات الأسبوع الثامن عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل محمد صلاح وأوكسلاد تشامبرلين هدفي ليفربول في الدقيقتين 35، و52، على الترتيب. وارتفع رصيد ليفربول إلى 70 نقطة، بفارق 19 نقطة عن أقرب ملاحقيه، فيما تجمد رصيد وست هام عند 23 نقطة، في المركز السابع عشر. المحرر: محمد خليل

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