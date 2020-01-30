رغم خسارة ديربي مانشستر.. سيتي يتأهل الى نهائي كأس الرابطة

والتقى الفريقان في ملعب الاتحاد حيث فاز الشياطين الحمر بهدف دون رد.

وسجل نيمانيا ماتيتش هدف مانشستر يونايتد في الدقيقة 35.

وحصل ماتيتش على بطاقة حمراء في الدقيقة 76 نتيجة حصوله على بطاقتين صفراويتين.



ورغم فوز مانشستر يونايتد، إلا أن السيتي هو من تأهل إلى النهائي نظرًا لفوزه في مباراة الذهاب في الأولد ترافورد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

يُذكر أن مانشستر سيتي سيواجه في النهائي أستون فيلا والذي تأهل على حساب ليستر سيتي أمس بهدفين مقابل هدف.