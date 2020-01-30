قصف إسرائيلي يستهدف مواقع جنوب ووسط قطاع غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح الخميس، غارتين استهدفتا أرضا زراعية وسط غزة وموقعا لحركة حماس غرب خانيونس جنوبي القطاع.



وقال مصدر محلي لـ"العين الإخبارية"، إن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخين تجاه أرض زراعية غرب دير البلح، وسط قطاع غزة، وبعد عدة دقائق، قصف الطيران الحربي الإسرائيلي الموقع نفسه بصاروخ، ما أدى إلى وقوع دمار بالمكان دون الإبلاغ عن إصابات.

ومساء الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

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وكانت صافرات الإنذار دوت في تجمعات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة، في إشارة إلى إمكانية إطلاق صواريخ من القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، إن "صافرات الإنذار دوت في كيبوتس كيسوفيم وإن الأمر قيد الفحص".

وسقطت القذيفة في منطقة مفتوحة قرب تجمع أشكول دون التسبب بأضرار أو إصابات، بحسب محطات التلفزيون الإسرائيلية.