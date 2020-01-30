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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل 30 شخصا في هجوم شرق عاصمة الكونغو الديمقراطية علي يد متشددين
الخميس 30 يناير 2020
الخليج 365
أعلن مسئول محلى اليوم الأربعاء أن متشددون قاموا بقتل ما لا يقل عن 30 شخصا في هجوم شرق عاصمة
الكونغو الديمقراطية، يذكرأن، عادت شبكة الإنترنت للعمل بشكل طبيعى فى عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا،
بعد تعطلها بسبب تمزق كابل تحت البحر ما أثر على العديد من الدول الأفريقية.
وذكرت هيئة تنظيم الاتصالات الإلكترونية والبريد الكونغولية - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" الأحد - أن هذا
الانقطاع يرجع إلى انقطاع كابل نظام الكابلات بغرب أفريقيا (واكس) فى "ليمبي" بالكاميرون.
من جانبها، أكدت الشركة الكونغولية التابعة لشركة "أورانج" الفرنسية، وهى إحدى الشركات الرئيسة الثلاث فى
البلاد، أنه بعد قطع الروابط الدولية تعطلت الإنترنت والمكالمات الدولية فى بعض مدن جمهورية الكونغو
الديمقراطية.
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