شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مراقب فلسطين لدي الأمم المتحدة :حديث مرتقب لعباس في مجلس الأمن خلال اسبوعين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيتحدث في مجلس الأمن الدولي خلال الأسبوعين المقبلين عن خطة السلام الأمريكية.



وقال منصور إنه يأمل أن يصوت مجلس الأمن خلال وجود عباس على مشروع قرار بشأن ”صفقة القرن“، التي كشف عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء

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