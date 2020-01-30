الاتحاد الأوروبي يبدأ تنفيذ مخرجات برلين حول الأزمة الليبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

الخليج 365

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إنه منذ بداية العام الجاري، ضاعفت الدول الأوروبية المبادرات لحل أزمات الشرق الأوسط، وفي القلب منها الأزمة الليبية، في إطار أهداف واضحة تتضمن أمنهم ومنع التصعيد وإيجاد طرق التفاوض في كل مكان، لتسجيل العودة إلى الاستقرار مع مرور الوقت.

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لو دريان أضاف، خلال كلمته في مؤتمر السفراء الهولنديين بلاهاي أمس الثلاثاء، نشرتها السفارة البريطانية لدى ليبيا عبر موقعها الرسمي، أنه بشأن الأزمة الليبية، أنه تم عقد مؤتمر اجتماع مهم في العاصمة الألمانية برلين في التاسع عشر من يناير الجاري، بفضل ما أسماه الجهود المشتركة للجهات الفاعلة الأوروبية؛ فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة على وجه الخصوص.

وأكد أهمية مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية؛ لأن ما يحدث في ليبيا يتعلق مباشرة بأوروبا؛ فالإرهاب والهجرة وصراعات السلطة هي تحديات الصراع الحالي، مشيرًا إلى تضافر جهودهم مع جهود الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل، خلال المؤتمر.

وتابع: “من الآن فصاعدًا، سيؤدي الاتحاد الأوروبي دوره كاملاً في تنفيذ ما تقرر لدعم الأمم المتحدة من أجل توطيد الهدنة باعتبارها أولوية عاجلة، ثم لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار كأولوية ثانية”، مستطردا: “بدأ العمل أيضًا على فرض حظر الأسلحة وتوثيق حالات الانتهاك الصارخة، باستخدام جميع الوسائل المتاحة لنا، التي يجب أن تستمر جميعها، فكان الاتفاق مهمًا، فهو الآن مسألة ضمان التنفيذ، من أجل التمكن من تحقيق استئناف سريع للعملية السياسية”.