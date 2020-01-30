اعتبر عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​عماد واكيم​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "ابشع ما في ​صفقة القرن​ المرفوضة، قيام فرقة الطبالين ال​لبنان​يين بالتبجح بتنبؤاتهم السابقة العابرة للزمن والابشع اكثر انهم سوف يتحفوننا قريبا بأن الغرب هو مسبب الانهيار الاقتصادي في لبنان من اجل نبؤة ​التوطين​ متناسين فسادهم وسوء ادارتهم ونهبهم لاتعاب الناس وخيرات البلد..مصيبة".

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كانت هذه تفاصيل خبر واكيم :ابشع ما في صفقة القرن ان الطبالين سيتحفوننا بان الغرب سبب الانهيار الاقتصادي في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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