الطيران الإسرائيلي قصف مواقع للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة

افادت قناة المنار بأن "​الطيران الحربي الإسرائيلي​ قصف مواقعا للفصائل الفلسطينية في ​قطاع غزة​".

وفي وقت سابق عزز الجيش الإسرائيلي قواته المنتشرة في الضفة الغربية وعلى الحدود مع قطاع غزة غداة إعلان خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط التي رحب بها الإسرائيليون ورفضها الفلسطينيون.

وبعد إعلانه نشر تعزيزات ، أكد الجيش إن صاروخاً أطلق من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، هو الأول منذ أن كشف ترامب عن خطته.