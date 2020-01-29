أعلن “المرصد الفرنسي لمكافحة الإسلاموفوبيا”، ارتفاعا “حادا” للهجمات ضد المسلمين في البلاد، خلال 2019.
وقال عبد الله زكري، رئيس المرصد التابع للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (غير حكومي)، المعني بتمثيل المسلمين بالبلد الأوروبي، إنّ الاعتداءات ضد المسلمين خلال 2019 “ارتفعت بنسبة 54 بالمئة” مقارنة بالعام 2018.
وأضاف زكري، في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن “100 اعتداء استهدفت مسلمين في 2018، وهذا العدد ارتفع إلى 154 في العام 2019”.
وأشار إلى أن غالبية الاعتداءات وقعت في مناطق إيل دو فرانسورون ألب ، وبروفنس ألب كوت دازور.
وفي السياق نفسه، شدد زكري على عدم وجود “أي روابط بين الإسلام والإرهاب”، مشددا على ضرورة أن يكون المسلمون في فرنسا “قادرين على ممارسة دينهم بحرية مثل معتنفي الديانات الأخرى”.
وتحتضن فرنسا أكبر عدد من السكان المسلمين في أوروبا، بنحو 5 ملايين نسمة، معظمهم من شمال إفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حاد في الهجمات ضد المسلمين بفرنسا خلال 2019.. بزيادة 50 بالمائة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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