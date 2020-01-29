القدس - بواسطة محمد عز العرب - قصفت طائرة حربية إسرائيلية، مواقع للمقاومة الفلسطينية في دير البلح وخانيونس في قطاع غزة، في أعقاب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، عن رصد قذيفة صاروخية أطلقت من القطاع المحاصر باتجاه مناطق الـ48.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب، "متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذار في غلاف غزة، فقد تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل". دون الحديث عن أي أضرار أو إصابات.

ويأتي إطلاق القذيفة الصاروخية، بعدما دوت صافرات الإنذار في منطقة "كيسوفيم" المتاخمة لقطاع غزة. وأكدت وسائل إعلام الإسرائيلية، إن صاروخًا واحدًا أطلق من قطاع غزة، وسقط بمنطقة مفتوحة.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، عن نشر تعزيزات عسكرية في الضفة الغربية وقرب المناطق الحدودية المتاخمة لقطاع غزة، وذلك لمواجهة الغضب الشعبي الفلسطيني، والاحتجاجات على خطة الإملاءات الأميركية الإسرائيلية لتصفية حقوق الفلسطينيين والمعروفة بـ"صفقة القرن".

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واندلعت، اليوم، الأربعاء، مواجهات متفرقة، في الضفة الغربية، بين فلسطينيين منددين بـ"صفقة القرن" الأميركية المزعومة، والجيش الإسرائيلي.

وأصيب 41 فلسطينيا، بينهم 3 بالرصاص الحي، جراء اعتداءات إسرائيلية، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وانطلقت مسيرة قرب مدخل بيت لحم الشمالي، وسط هتافات منددة بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رافعين الأعلام الفلسطينية.

واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق المسيرة. بدورهم رشق شبان القوات بالحجارة، وأضرموا النار في إطارات مطاطية.