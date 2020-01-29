شكرا لقرائتكم خبر عن إسكتلندا: التصويت لصالح إجراء استفتاء ثان على الاستقلال والان نبدء بالتفاصيل

صوت البرلمان الاسكتلندي مساء اليوم الأربعاء، لصالح إجراء استفتاء ثان على الاستقلال عن بريطانيا.

وجاءت الموافقة على الورقة المقدمة من الحكومة بخصوص إجراء الاستفتاء بتأييد 64 عضوا مقابل رفض 54 عضوا.

وفي إشارة إلى الخروج الوشيك لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد غد الجمعة، قالت نيكولا ستورجن، رئيسة الحكومة الاسكتلندية: "نحن على بُعْد يومين اثنين فقط من فقدان عضويتنا في الاتحاد الأوروبي وكل حقوقنا المرتبطة بها".

وأشارت السياسية المنتمية إلى الحزب القومي الاسكتلندي إلى أن الاستقلال عن بريطانيا يعد بالنسبة لاسكتلندا الآن هو الطريق الوحيد حتى تظل جزءا من أوروبا.

ولا يمكن لستورجون أن تفرض إجراء استفتاء إذ أنها تحتاج إلى موافقة الحكومة المركزية في لندن، غير أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كان قد أوضح أنه لن يسمح بإجراء استفتاء ثان، منوها إلى أن القضية كان تم إجلاؤها لجيل كامل في الاستفتاء الأول عام 2014 وذلك عندما صوت 55% من الاسكتلنديين لصالح عدم الانفصال عن التاج البريطاني.