شكرا لقرائتكم خبر عن إسكتلندا: التصويت لصالح إجراء استفتاء ثان على الاستقلال والان نبدء بالتفاصيل
وجاءت الموافقة على الورقة المقدمة من الحكومة بخصوص إجراء الاستفتاء بتأييد 64 عضوا مقابل رفض 54 عضوا.
وفي إشارة إلى الخروج الوشيك لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد غد الجمعة، قالت نيكولا ستورجن، رئيسة الحكومة الاسكتلندية: "نحن على بُعْد يومين اثنين فقط من فقدان عضويتنا في الاتحاد الأوروبي وكل حقوقنا المرتبطة بها".
وأشارت السياسية المنتمية إلى الحزب القومي الاسكتلندي إلى أن الاستقلال عن بريطانيا يعد بالنسبة لاسكتلندا الآن هو الطريق الوحيد حتى تظل جزءا من أوروبا.
ولا يمكن لستورجون أن تفرض إجراء استفتاء إذ أنها تحتاج إلى موافقة الحكومة المركزية في لندن، غير أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كان قد أوضح أنه لن يسمح بإجراء استفتاء ثان، منوها إلى أن القضية كان تم إجلاؤها لجيل كامل في الاستفتاء الأول عام 2014 وذلك عندما صوت 55% من الاسكتلنديين لصالح عدم الانفصال عن التاج البريطاني.
كانت هذه تفاصيل خبر إسكتلندا: التصويت لصالح إجراء استفتاء ثان على الاستقلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.