شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: لم نرصد أي حالات مشتبه إصابتها بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد في تصريح اليوم: "إن الوزارة مستمرة في اتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية كافة لمنع دخول الفيروس إلى مصر، مؤكدًا تأهب جميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد (الجوية، البحرية، البرية) ومناظرة جميع الوافدين من المناطق التي ظهر بها المرض والعزل الفوري في حال رصد أي حالة يشتبه في إصابتها بالمرض بالإضافة إلى مناظرة مسافري "الترانزيت" بالمطارات وتوقيع الكشف الطبي عليهم وقياس درجات الحرارة ضمن الإجراءات الوقائية وخطة التأمين الطبي التي وضعتها الوزارة كما تُتابع درجات حرارة كل العاملين بالمطار المتعاملين مع المسافرين، والكشف عليهم بشكل دوري.
وأشار مجاهد إلى تحرير كروت المراقبة الصحية لكل قادم على وسيلة نقل من دولة الصين أو الدول التي ظهرت بها إصابات مع كتابة البيانات كاملة وتُسجل على برنامج القادمين من الخارج على الفور وإخطار الإدارة العامة للحجر الصحي ومديريات الشئون الصحية التابع لها محل الإقامة لمراقبتهم صحيًا لمدة 14 يومًا من تاريخ الوصول.
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