شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: إنقاذ ناقلة نفط بنمية بعد اندلاع حريق بها والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الإمارات اليوم عن إنقاذ بحارة وطاقم ناقلة نفط بنمية، بعد اندلاع حريق على متنها قبالة سواحل الشارقة.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية الإماراتية، أن الجهات المعنية تعمل على إخماد حريق شب على متن ناقلة نفط بنمية غير محملة في عرض الخليج، على بعد واحد عشرين ميلاً من سواحل الدولة، وذلك بعد إرسالها رسالة استغاثة.

وأضافت أن فرق الموانئ والبحث والإنقاذ في الإمارات عملت على تقديم المساعدة اللازمة فور ورود رسالة الاستغاثة، حيث أسفرت الجهود المبذولة عن إنقاذ البحارة وطاقم الباخرة".

وبحسب البيان فإن الباخرة "لا تحمل أي شحنات نفطية، وتشير المعطيات الأولية إلى أن الحريق وقع نتيجة حادث عرضي في أثناء عمليات الصيانة".