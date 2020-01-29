لبنان: ندعم موقف فلسطين في مواجهة (صفقة القرن)

بيروت ـ وكالات: أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، دعم لبنان الكامل للحقوق الفلسطينية المشروعة في مواجهة المخاطر المحدقة بها، قائلا: “نحن معكم وإلى جانبكم في أي موقف تتخذونه لحماية حقوقكم”. يأتي ذلك خلال اتصالاً هاتفيا مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس. وأعرب الرئيس الفلسطيني عن امله بأن تتخذ الدول العربية موقفاً حاسماً وموحداً لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.

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